Ex-Affair de Neymar, Vanessa Vailatti está de volta ao Bella da Semana

Eterna musa do Bella da Semana, a modelo Vanessa Vailatti está de volta à maior revista masculina do país em um ensaio pra lá de sensual

Ex-affair de Neymar e confundida com Marcela Temer (esposa do ex-presidente Michel Temer), a modelo catarinense ganhou muita fama nos últimos anos. Após a primeira parte do ensaio ter feito muito sucesso, o site comandando por Alexandre Peccin divulgou as fotos da segunda parte, que vão ao ar nesta quarta-feira, 14 de abril, no www.belladasemana.com.br.

Apresentando um corpo escultural, a loira se solta nesse ensaio quentíssimo deixando o aniversário do Bella da Semana ainda mais gostoso. “Os fãs verão a minha melhor versão, até então. O objetivo é sempre melhorar”, revela a musa. Esse é o terceiro ensaio da modelo para o portal e ela conta que muita coisa mudou ao longo dos anos. “Tudo (mudou). Não só a minha vida, mas eu como pessoa, como mulher. Depois do ensaio do Bella eu entendi que ser ia ser difícil, ia me exigir muita mais coragem e me auto conhecer ainda mais”.











Com quase 500 mil seguidores no Instagram, a modelo conta que todo o seu engajamento é orgânico. “Até hoje fico besta. São quase 500 mil pessoas sem nunca comprar seguidores. Me sinto privilegiada por ter tantas pessoas me acompanhando”. O sucesso da modelo foi construído ao longo dos anos. Com bastante exposição na mídia, Vanessa tornou-se uma celebridade após ficar em evidência por diversos motivos.

Além de ter sido confundida com a esposa do ex-presidente Michel Temer, Vanessa falou sobre as notícias de seu relacionamento com o atacante Neymar, do PSG. “Não sei o que seria exatamente um affair, só sei que ficamos algumas vezes, sim”. E não foi só o atacante que se deu bem. “Eu já fiquei com outros famosos, mas têm uns que não posso revelar jamais”, completa.

Durante a transmissão de seu ensaio ao vivo, através das redes sociais do Bella da Semana, a modelo levou os fãs à loucura. “O ao vivo é uma ligação direta com os seguidores e fãs. Mostra uma atenção especial com eles e é uma forma de ficarmos mais próximos”, comenta.

Sobre seu momento atual, Vanessa revela que está vivendo a melhor fase de sua vida. “Me encontro na minha melhor versão. Casada, a modelo falou sobre seus segredos se toparia um ménage a trois. “Nunca rolou, mas também, não digo que nunca rolaria”. Para finalizar, Vanessa afirma que o olhar é o que a deixa mais excitada na hora do sexo. “O olhar. Ele faz despertar a nossa imaginação. Depois é o beijo”.