EUA se preparam para testar caças controlados por IA

A Força Aérea norte-americana se prepara para testar o desempenho de aviões autônomos, pilotados por inteligência artificial, contra caças pilotados por humanos. O embate deve ocorrer em julho do ano que vem.

O tenente-general Jack Shanahan, responsável pela adoção de inteligência artificial nas forças armadas, ainda não deu detalhes a respeito do nível de autonomia das naves. Dessa forma, há a possibilidade do caça ser pilotado de forma 100% autônoma, ou ser um produto do trabalho conjunto de homem e inteligência artificial.

O envolvimento da corporação com a tecnologia não é novidade. O XQ-58A Valkyrie é um dos projetos de baixo custo desenvolvido pela Força Aérea norte-americana que faz uso da inteligência artificial.