‘Estuprador em série’ é preso suspeito de abusar e roubar ao menos seis mulheres

Um homem, de 40 anos, foi presos suspeito de roubar e estuprar ao menos seis mulheres. As vítimas tinham entre 19 e 49 anos e foram violentadas entre 2016 e 2019. De acordo com a Polícia Civil, Fábio Dias da Silva é classificado como um “estuprador em série”.

O acusado foi preso na última segunda-feira (14). Para identificar os crimes cometidos por Fábio, os investigadores cruzaram os dados da Polícia Técnico-Científica. A partir disso, foi constatado que o material genético do suspeito estava presente nos corpos de várias vítimas de estupro, desde 2016.

Ele foi preso em Senador Canedo-GO, mas também há registros de crimes cometidos pelo suspeito em Goiânia-GO. De acordo com a polícia, o suspeito agia de forma semelhante em todos os crimes. Ele abordava as vítimas sempre por volta das 6h. Para isso, ele conduzia uma motocicleta ou um carro e derrubava as mulheres motociclistas. Em seguida, as vítimas eram obrigadas a descer do veículo ou eram derrubadas. O homem ameaçava estar armado e encaminhava as mulheres para áreas desertas, onde ocorriam os estupros.

De acordo com a polícia local, o homem tem uma ficha criminal extensa que inclui penas por roubo, extorsão e diversos outros crimes.