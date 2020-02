Estudos indicam que a inteligência humana é herdada da mãe

PUBLICIDADE 

Segundo uma recente pesquisa publicada no Psychology Spot, as crianças herdam a inteligência da mãe. Como os genes de inteligência estão localizados no cromossomo X e as mulheres carregam dois deles, significa que as crianças têm duas vezes mais chances de herdar a sua inteligência da mãe.

Além disso, somente o cromossomo X feminino possui impacto no cérebro e só funcionam se forem recebidos da mãe.

As pessoas nascem com genes condicionados que funcionam de forma diferente, dependendo se são herdados da mãe ou do pai, e quando se trata de Q.I. (Quociente de Inteligência), os genes são puxados da mãe.