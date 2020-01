Estudo indica que crianças precisam dos avós para serem felizes

Um estudo publicado pela London School of Economics and Political Science mostra um dado tanto quanto polêmico sobre a relação entre pais e crianças. Segundo a pesquisa, a presença participativa dos pais na criação de uma criança é fundamental, mas as avós maternas têm muito mais impacto.

A pesquisa revisou 45 pesquisas sobre famílias ao redor do mundo, que descobriram que uma criança tem mais probabilidade de crescer feliz se a mãe receber ajuda de um parente, especialmente as avós maternas.

A análise dos dados dos levantamentos descobriu que a presença de pelo menos um parente melhora as taxas de sobrevivência das crianças se a mãe morre e que as avós maternas são as principais responsáveis por esse sucesso. Os pais têm surpreendentemente pouco efeito sobre a sobrevivência infantil, com apenas um terço dos estudos mostrando quaisquer efeitos benéficos.

As avós paternas também são frequentemente consideradas benéficas nos estudos verificados, mas mostram mais variações do que as maternas em seus efeitos sobre a sobrevivência da criança.

