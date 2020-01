Estudo diz que ficar sozinho traz benefícios à saúde mental

PUBLICIDADE 

Segundo a Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, a solidão intencional, diferentemente do isolamento social, traz benefícios à saúde mental.

Para a pesquisa, 295 pessoas foram questionadas sobre o que achavam da solidão e como aproveitavam o tempo em que ficavam sozinhas.

O momento a sós garantia privacidade para maioria das pessoas entrevistadas, e ainda permitia a produção de atividades criativas.

Os estudiosos ainda observaram que intervalos intencionais de solidão têm benefícios mais imediatos para o pensamento e para as atividades criativas, que comprovadamente reduz o estresse, ajudando o cérebro a trabalhar com maior eficiência e a liberar dopamina, considerado um neurotransmissor do prazer.