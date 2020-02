Estudo afirma que bebês com amamentação prolongada tem maiores níveis de inteligência

PUBLICIDADE 



Um novo estudo conseguiu estabelecer relações entre a amamentação prolongada e os índices de QI, escolaridade e renda média dos nascidos. Segundo a pesquisa, crianças que ingerem leite materno por até 12 meses têm rendimentos melhores em todos os fatores.

Cesar Victora é epidemiologista e organizador do estudo. De acordo com ele, os bebês que se alimentaram por um ano, ao chegar aos 30 anos de idade, obtiveram quatro pontos a mais no nível de QI (cerca de 30% acima da média), 0,9 ano a mais de escolaridade (cerca de 25% acima da média) e uma

Renda mensal de R$ 349 superior (cerca de 30% acima da média).

“Há vários mecanismos pelos quais o leite humano pode melhorar a inteligência. O mais conhecido é a ação dos ácidos graxos insaturados de cadeia longa, que são essenciais para o crescimento do cérebro. Cerca de 70 a 80% do cérebro se forma nos primeiros dois anos de vida”, explica Victora.

O pesquisador cita também outros mecanismos ligados ao microbioma do bebê em estágio de amamentação, como os recentes estudos que ligam a função do intestino de sintetizar substâncias que ativam o cérebro, como a serotonina, as citoquinas e outros metabolitos.

“O aleitamento materno reduz a mortalidade infantil por meio de três mecanismos. Primeiro, o leite humano contém uma quantidade enorme de substâncias com propriedades imunológicas e antimicrobianas que protegem o bebê contra infecções. Segundo, o leite materno é estéril e a administração de outros leites através de mamadeira está sujeita a contaminação do próprio leite e da água, e da mamadeira e do bico. Isso é particularmente perigoso em populações pobres em más condições de higiene. Terceiro, o leite materno promove o estado nutricional ideal da crianças pequena, e crianças bem nutridas são mais resistentes a infecções”, explica Victora.

Um artigo publicado em março de 2015 na revista The Lancet Global Health diz que a “Associação entre aleitamento e inteligência, alcance educacional e renda aos 30 anos de idade: um estudo prospectivo de grupo de nascimento no Brasil” rendeu ao pesquisador brasileiro o Prêmio Gairdner, um dos mais importantes do mundo na área da ciência da saúde.