Estudantes de medicina fazem “masturbação coletiva” em partida de vôlei feminino

Aproximadamente 20 estudantes do sexo masculino foram vistos correndo na quadra com as calças abaixadas

Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, provocaram indignação nas redes sociais, no último domingo (17), após serem flagrados envolvidos em um comportamento inadequado durante uma partida de vôlei feminino como parte da Intermed, uma competição esportiva entre universidades. Em imagens que se tornaram virais, aproximadamente 20 estudantes do sexo masculino foram vistos correndo na quadra com as calças abaixadas, simulando uma espécie de "Volta Olímpica" enquanto tocam suas partes íntimas.

Respiração, rins e coração podem ser afetados pelo calor, veja cuidados

A deputada Marina do MST (PT) relatou que parte da equipe de futsal masculino da Unisa foi expulsa dos jogos universitários como resultado do incidente envolvendo a masturbação coletiva. O incidente provocou uma forte reação nas redes sociais, com muitos condenando o comportamento inapropriado dos estudantes e exigindo ação disciplinar. As autoridades da universidade e a organização da competição estão investigando o incidente para tomar as medidas necessárias.