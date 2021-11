Estudante é picado por escorpião durante prova do Enem

O jovem foi picado na região da perna logo após receber o caderno de prova. Ele foi levado ao hospital antes de terminar o exame

Um estudante de 17 anos que fazia prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi picado por um escorpião durante o teste neste domingo (28). O caso ocorreu em um prédio da Escola de Artes e Arquitetura da PUC em Goiânia-GO.

O jovem foi picado na região da perna logo após receber o caderno de prova. Ele foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) antes do término do exame. O fiscal de provas matou o inseto.

A mãe do adolescente o acompanha no hospital. O Hospital de Doenças Tropicais (HDT-GO) não deu detalhes do estado de saúde do estudante.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disse, por meio de nota, que o candidato poderá participar da reaplicação do Enem, marcada para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Ele deverá solicitar o reteste no site do Inep até a próxima sexta (3).