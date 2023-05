Estudante deficiente visual narra partida de série B

Atualmente cursando o 3º período de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG), o estudante é membro do programa Doutores da Bola na Rádio Universitária

Na noite de quarta-feira (24), Pedro Paulo Lemes, um estudante de 19 anos, viveu uma experiência singular. Mesmo sendo deficiente visual, o jovem teve a oportunidade de narrar toda a partida entre Vila Nova e Ituano, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

O estudante conta que já teve experiências anteriores em estúdio, mas essa foi a primeira vez que narrou ao vivo, o que considera uma conquista.

“Eu tive essa oportunidade e foi algo diferente. Foi uma experiência muito prazerosa, pois nunca tinha feito antes, e foi uma dinâmica diferente, foi incrível”, compartilha entusiasmado.

O estudante relata que foi necessário fazer algumas adaptações para se comunicar com os outros alunos, que atuaram como comentaristas, permitindo assim que ele narrasse a partida. Ele ressalta que realizar esse trabalho representa a superação de preconceitos que já enfrentou em estádios de futebol.

“Ter essa oportunidade e poder narrar a partida foi uma realização. Quando tudo acabou e eu entreguei o trabalho, foi algo incrível”, destaca Pedro.

O estudante também comemora o gol marcado pelo jogador Guilherme Parede, do Vila Nova, aos 12 minutos do jogo. Um vídeo feito pelos colegas de Pedro registrou o exato momento em que ele narrou o gol. A partida, com duração de cerca de 1h30, terminou com a vitória do time goiano por 1 a 0.