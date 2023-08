Estudante de psicologia é preso suspeito de abusar sexualmente de 300 crianças

As autoridades detiveram o indivíduo na cidade de Foz do Iguaçu

A Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Polícia Federal, efetuou a prisão preventiva de um indivíduo de 26 anos, estudante de psicologia, que está sob suspeita de ter cometido abusos sexuais contra mais de 300 crianças.

Na manhã desta quarta-feira (9), as autoridades detiveram o indivíduo na cidade de Foz do Iguaçu, localizada na região Oeste do Estado.

A investigação que levou à identificação e captura do suspeito envolveu a aplicação de técnicas avançadas de investigação cibernética e a utilização de recursos tecnológicos de ponta.