Estudante de medicina suspeito de estupro registra BO por calúnia e ameaça

O estudante de medicina acusado de estuprar uma jovem de 18 anos procurou nesta quarta-feira (5), uma unidade da Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência por denunciação caluniosa e ameaça.

O caso gerou grande repercussão depois da jovem postar mensagens em seu perfil nas redes sociais relatando o crime.

A jovem registrou a denúncia na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, onde relatou ter sido estuprada após tomar um remédio que o suspeito ofereceu e ficar inconsciente.

O caso

Uma jovem de 18 anos denunciou à polícia que foi estuprada após tomar um remédio e ficar inconsciente. A denúncia foi registrada nesta quarta-feira (5). Ela fez postagens nas redes sociais relatando o crime.

De acordo com o relato da vítima à polícia, um estudante de medicina a estuprou após ter dado à ela um remédio que a deixou inconsciente. O caso, segundo ela, ocorreu no dia 4 de dezembro do ano passado.

O suspeito é estudante da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Em nota, a universidade e a Faculdade de Medicina informaram que estão acompanhando o caso e aguardando as investigações da polícia.

Ainda segundo a nota, o comportamento citado na denúncia é inaceitável e imcompátivel com a postura esperada dos alunos e da comunidade como um todo.

Em sua rede social, a jovem relatou que o estudante a buscou em um lugar onde ela estava depois de uma briga familiar e a levaria até a casa de uma amiga. Naquele momento, ela contou a ele que estava mal.