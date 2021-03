Estrutura de comércio desaba e deixa dois feridos

A Polícia Militar e Civil tomam conta do isolamento da área. As causas do desabamento ainda serão apuradas

Na manhã desta quarta-feira (3), parte da estrutura de um mercado desabou no município de Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará e, de acordo com informações do G1, atingiu pelo menos duas pessoas.

O Corpo de Bombeiros informou que o desabamento acorreu por volta das 9h30 em um comércio da Rua Capitão José Teles, no Centro da cidade.

Os bombeiros informaram ainda que duas pessoas se feriram com a queda da estrutura. Todas foram encaminhadas para a Santa Casa de Paracuru.

A Polícia Militar e Civil tomam conta do isolamento da área. As causas do desabamento ainda serão apuradas.