Estes setores tiveram um boom com o trabalho remoto

Conheça os mercados que mais se destacaram e cresceram durante a pandemia

O ano de 2020 não foi apenas impactante na vida das pessoas, mas também na realidade das empresas e no mercado de trabalho. Enquanto algumas organizações tiveram que parar completamente, outras reinventaram o seu modelo de negócios e, ainda, outros mercados surgiram.

Além disso, mercados que já existiam viram suas demandas crescerem em um curto período de tempo, como o comércio de VPN para PC. Com o aumento de empresas que adotaram o home office para continuar funcionando, esse serviço começou a ser muito requisitado para garantir a segurança dos dados.

Antes da pandemia, o trabalho remoto já existia, mas não estava consolidado. Esse período acelerou o processo e mostrou que veio para ficar. Atualmente, esse é o modelo de trabalho de muitos funcionários espalhados pelo Brasil.

Empresas que mais cresceram durante a pandemia

Com a mudança de cenário e a necessidade de adaptações, muitas empresas tiveram que buscar novos modelos de negócio para continuar funcionando. Isso mostrou uma mudança nas relações de consumo das pessoas, o que aumentou o número de compras digitais.

E-commerce

No início da pandemia, com o isolamento social, a porcentagem de compras online subiu bastante. Isso porque as pessoas ficaram em casa e não podiam ir às ruas fazer compras. Dessa forma, a solução encontrada foi recorrer às compras pela internet.

No Brasil, o e-commerce chegou a um total de R$ 53,4 bilhões de vendas no primeiro semestre de 2021, um crescimento de 31% em relação ao ano de 2020. Com essa demanda, as lojas que já possuíam um site ativo aumentaram ainda mais a presença online e o tráfego.

Enquanto aquelas que ainda não tinham forte presença no mundo digital viram a necessidade de se adaptar e abrir um e-commerce para continuar oferecendo seus serviços e produtos.

Delivery

Antes do isolamento social na pandemia, os serviços de delivery já eram bastante requisitados, mas durante e depois desse período, as demandas só aumentaram. Todos os benefícios dessa modalidade de entrega, como a praticidade e a comodidade de receber tudo prontinho em casa, tornaram-se uma distração para um fim de semana e fim de noite no período pandêmico.

Como não tinham permissão para levantar as portas e receber os seus clientes, muitos restaurantes se adaptaram, e os que ainda não ofereciam esse serviço passaram a oferecer.

Além disso, com uma demanda reprimida, que persistiu até depois da pandemia, muitos restaurantes montaram as famosas dark kitchens, que se tornaram uma tendência no setor de food service.

Esses estabelecimentos oferecem apenas comida para viagem, e os restaurantes não têm uma loja para abrigar os clientes, elas fazem a entrega diretamente na residência do pedido. Além disso, muitas dark kitchens podem funcionar na mesma cozinha de forma compartilhada, reduzindo os custos e otimizando os recursos.

Mercado de VPN

Durante o ano de 2020, o mercado de VPN também sofreu um surto de crescimento impulsionado pelo aumento dos serviços remotos prestados pelos colaboradores para manter as conexões comerciais seguras.

E-learning

Com o fechamento temporário de escolas e universidades, muitos alunos foram afetados, e as tecnologias entraram em ação para mudar esse cenário. As inovações para aprendizagem remota surgiram como uma opção para que os alunos continuassem com os estudos e os profissionais de educação continuassem com o seu trabalho.

Além disso, o mercado de cursos online e webinars disparou em todo o mundo, e muitos trabalhadores que estavam afastados de suas atividades se ocuparam aprendendo novas atividades ou aperfeiçoando seus conhecimentos.

Setor farmacêutico

O setor de medicamentos foi um destaque durante a pandemia por ser considerado um serviço essencial à saúde, além de fornecer itens muito necessários durante aquele período, como máscaras, álcool em gel e medicamentos.