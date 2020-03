Especialistas explicam como deve ser sexo durante quarentena

PUBLICIDADE 

A quarentena, imposta para evitar a proliferação do coronavírus, obrigou as pessoas a manterem um distanciamento social. Ficar longe dos parceiros têm sido um desafio, tanto para os solteiros, quanto para os casais. Entre as dúvidas recorrentes, algumas pessoas buscam saber se a contaminação através da relação sexual é possível.

De acordo com alguns infectologistas e ginecologistas, Ainda não há relatos e nem a confirmação de que a Covid-19 pode ser transmitida pela relação sexual. Mesmo assim, o mais seguro é ter relações com um parceiro ou parceira com a qual se mora. Já para quem costuma trocar de companhia, a orientação é suspender esse encontros e optar pelo ato individual, lembrando sempre de lavar bem as mãos com água e sabão.

Especialistas também destacam que o coito em si não gera problemas, mas o contato, através abraços, beijos, carinho pode transmitir a doença, através de gotículas de saliva. O maior risco está entre casais que moram em residências diferentes. Já companheiros que vivem juntos estarão saudáveis ou contaminados simultaneamente, então não há riscos de contaminação. O ato sexual mais seguro é o virtual, pois mesmo alguns profissionais da saúde não retornam para casa, com medo de infectar seus parentes.

Masturbação

A masturbação também é uma boa escolha para quem tem a necessidade de ter o desejo sexual satisfeito sem a presença de um parceiro. De forma Individual, não tem risco de contaminação. Já com um parceiro, é preciso ter cuidados similares aos tomados para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Acessórios eróticos

É seguro apenas se o acessório foi utilizado com um parceiro antes da pandemia. Agora, se foi há dias, quando já circula o vírus, há risco de contágio. Mas se for um objeto para uso próprio e individual, só precisa higienizar adequadamente. Para higieniza, primeiramente é preciso lavar com água e sabão. Depois é necessário espalhar o álcool em gel e deixar agir por cerca de dez minutos.

Portadores de HIV

Pessoas com HIV correm mais riscos, por serem imunodeficiente. Os sintomas da doença serão mais agressivos, por causa dos medicamentos imunossupressores utilizados para combater o HIV.