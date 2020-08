Episódio de Os Simpsons se assemelha a explosão no Líbano

PUBLICIDADE

Famoso por fazer previsões de situações marcantes, o desenho “Os Simpsons” acertou mais uma vez e previu acontecimentos que se assemelharam a tragédia de Beirute, no Líbano. Na internet, perfis relembraram o que se passou no episódio.

No episódio, Homer compra explosivos na loja de um indiano e uma enorme explosão acontece. A altura da explosão e a “nuvem atômica” parece bastante com o que aconteceu no Líbano.

Não é a primeira vez que o desenho crava previsões. A eleição de Donald Trump e a recente criação da nota de 200 reais no Brasil também foram antecipadas pela série de comédia.

Confira o trecho do episódio.

