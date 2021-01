Enzo, o dogue alemão com orelhas de Batman

PUBLICIDADE

Lívia MarraEle é enorme, tem orelhas pontudas e pelo preto e brilhante. A aparência de Enzo, um dogue alemão de dois anos, tem chamado a atenção pela semelhança com um super-herói: Batman.

Assim como o personagem, Enzo é destemido e está sempre atento para proteger sua Gotham City, ou melhor, sua casa, em Quebec, Canadá.

Mas o supercão não quer saber de lutar contra o crime ou se esconder da fama, como quase sósia. Danny Lemay, seu tutor, disse ao site The Dodo que Enzo é muito sociável e, embora goste de se impor e latir alto, prefere abraçar e brincar.

Seu porte e as orelhas altas fazem do cachorro uma celebridade. Segundo o tutor, as pessoas param na rua para acariciá-lo ou tirar fotos com o grandalhão –e ele sempre fica muito feliz com os afagos.

