Envidraçamento de sacada: mais proteção para os pets!

É muito comum as pessoas desistirem de ter animais de estimação por conta de morarem em apartamentos, com medo de que os pets possam correr riscos ao ficarem na sacada. A altura é um fator que pode assustar os moradores de prédios, quanto à questão de segurança. Bom, assim com redes protetivas, o envidraçamento de sacada pode ser uma solução segura para você e seu pet.

Por que envidraçar a sacada?

O envidraçamento de sacadas é essencial para quem deseja ter mais segurança no apartamento, tanto para as pessoas quanto para os pets. Uma sacada envidraçada deixa de ser um motivo de preocupação para os animais, porque é garantia de que estarão protegidos quanto à altura, chuvas e ventos fortes e até dos raios solares (UV).

Em alguns casos, as pessoas têm receio de deixar os pets sozinhos no apartamento, por conta da sacada estar desprotegida. Além de ser um bom espaço para os animais se sentirem mais livres em um local como um apartamento, a sacada de vidro pode ser um bom espaço para o seu pet brincar, dormir e fazer suas necessidades.

Quais os benefícios de envidraçar a sacada?

O maior benefício de uma sacada envidraçada é a proteção contra múltiplos fatores. O vidro protege contra ventos e chuvas fortes, assim como protege contra a radiação ultravioleta dos raios solares (UV). Além disso, uma sacada envidraçada traz a sensação de maior segurança para quem estiver com medo da altura do apartamento. Os vidros são resistentes.

A proteção contra ruídos também é uma vantagem das sacadas envidraçadas, seja contra a poluição sonora proveniente da rua, como barulho dos carros, das buzinas, de máquinas de obras, etc. Os vidros das sacadas podem garantir um isolamento de até 70% dos ruídos externos.

No caso dos pets, principalmente na época do ano novo, na qual os animais se sentem estressados por conta do barulho dos fogos de artifício, o isolamento acústico pode ser uma boa vantagem e garantir mais segurança aos pets.

Travas de proteção

As janelas instaladas em sacadas envidraçadas possuem travas especiais que dificultam o manuseio para crianças. No caso de animais, sempre existem aqueles mais atrevidos que conseguem abrir portas, gavetas e até mesmo potes com comidas. Por isso, ter uma trava especial nas janelas de sua sacada envidraçada é garantia de que o seu pet não correrá riscos.

Ampliação do apartamento

O vidro instalado em construções civis como casas e apartamentos garante uma sensação de que o espaço está maior, por conta da iluminação natural durante o dia. Alguns animais podem se sentir incomodados e até confinados em locais menores, como apartamentos. Por isso, fazer um fechamento de sacada com vidros pode ajudar os pets a se sentirem mais à vontade, mais livres.

Ao ter uma sacada envidraçada, o apartamento ganha um cômodo a mais. Imagine uma festa em um apartamento na qual todos os convidados estão da porta da sacada para dentro, porque está chovendo. Com o envidraçamento da sacada, as janelas de vidro impedirão a entrada da água da chuva e assim o espaço poderá ser utilizado pelas pessoas, sem medo de se molharem.