Entregador se torna réu por matar a mulher logo depois de estuprar e assassinar enteada

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), os homens seguem presos

O entregador Daniel Antônio de Carvalho, de 28 anos, se tornou réu por matar a mulher, Jucilene Costa da Cunha, de 26, logo depois de estuprar e assassinar a enteada dele em Goiânia. O amigo dele Alessandro Pereira Michel, de 35 anos, também será julgado por ajudar a queimar os corpos.

À época do crime, a defesa de Daniel informou que Antônio de Carvalho disse acreditar que ele teve um surto psicótico e que estaria drogado no momento crime. Disse ainda que o cliente não tentou matar os policiais, mas que apenas tentou fugir dando ré no carro.

A decisão foi dada na segunda-feira (12), pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia. O crime aconteceu entre os dias 7 e 9 de julho deste ano, no Setor Jardim Liberdade.

Crime



Os corpos da mulher e da filha dela foram encontrados no dia 13 do mesmo mês, em uma estrada de terra às margens da BR-060, na zona rural de Guapó. Segundo as investigações, a mulher vivia em união estável com Daniel há aproximadamente 3 anos e tinha um filho com ele.

O inquérito da Polícia Civil apontou que os dois viviam em um relacionamento conturbado e Jucilene queria se separar, porém o homem não aceitava o fim do relacionamento. À época, o delegado responsável pelo caso, Pedro Trajano, contou que o homem confessou que matou a enteada enforcada e a esposa a facadas.

“Ele teria estuprado a enteada e a enforcado, posteriormente ele matou a facadas a companheira. Os corpos ficaram na casa entre um ou três dias, quando ele viu que estava em putrefação, colocou no veículo e levou para uma estrada vicinal em Guapó, onde comprou combustível e ateou fogo aos corpos”, disse o investigador.

Ainda segundo a investigação, Daniel pediu ao amigo Alessandro que o ajudasse na remoção dos corpos da casa onde morava. O homem aceitou ajudá-lo, momento em que os dois colocaram os cadáveres em um carro emprestado e levaram para Guapó.