Entregador de comida persegue assaltante e recupera celular da vítima

O entregador de comida Diego Batista Correia, de 27 anos, perseguiu um assaltante e recuperou o celular e a bolsa de uma mulher que havia acabado de ser assaltada. A motorista de aplicativo Ana Paula Demarchi ofereceu uma recompensa pelo ato de heroísmo, mas o jovem, que é pai de duas meninas, recusou.

O caso ocorreu no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Pouco antes do ocorrido, Diego realizava uma entrega na região de Laranjeiras. Em seguida, ele avistou um jovem se aproximar de um carro. Inicialmente, o entregador pensou que se tratava de um vendedor de balas, mas posteriormente ele percebeu que o suspeito ameaçava a motorista com uma faca.

Diego estava a cinco metros do local do crime e imediatamente iniciou a perseguição contra o suspeito, na contramão da via. Após alguns metros, o assaltante tropeçou e largou o celular e a bolsa que havia roubado.

Quando voltou ao local com os pertences da vítima, Diego encontrou Ana Paula aos prantos. Muito grata, ela relatou o ocorrido nas redes sociais.

“Ele foi um anjo que Deus colocou em meu caminho. Não quis nada, insisti para receber uma caixinha, mas não aceitou em hipótese nenhuma, mesmo eu falando que era de coração e que ele merecia muito mais”, escreveu. E completou: “Parabéns ao Diego e à mãe dele, pela educação, pela idoneidade e pelo caráter. Que Deus o abençoe e o proteja todos os dias”.