Entenda como mulher ‘desaparece’ em vídeo

Técnico da empresa que instalou a câmera de segurança na Av.Cruzeiro do Sul, em Iguatu, no Ceará, explicou o que ocorreu

Um vídeo em que uma mulher some após atravessar uma rua acabou repercutindo nas redes sociais. Durante o ocorrido, chovia, o que explica parte da cena. O técnico da empresa que instalou o equipamento na Av.Cruzeiro do Sul, em Iguatu, no Ceará, explicou ao G1 o que pode ter gerado o efeito inesperado.

De acordo com o profissional, uma bolha de água se acumulou na parte inferior da lente e causou a impressão de que a mulher havia desaparecido.



“Estava chovendo muito e se formou um acúmulo de água na parte inferior da lente. A mulher atravessava sob a chuva e no momento em que fica atrás da bolha de água formada pela chuva parece sumir. Mesma situação que ocorreu com a roda dianteira de um caminhão que estava fazendo uma conversão no local que parece sumir durante a gravação ao passar por trás da bolha”, esclarece o técnico Gilmar Freire.

O vídeo foi publicado pela empresa onde Gilmar trabalha e acabou intrigando os moradores da cidade. Devido a isso, as imagens foram amplamente compartilhadas mas redes sociais.