Enteada é suspeita de esfaquear mulher para defender madrasta em MG

Uma mulher de 39 anos ficou ferida durante uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (9) no bairro Canaã, localizado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Inicialmente, a Polícia Militar foi chamada para prestar auxílio no atendimento a uma vítima de esfaqueamento na rua Lídia. A mulher estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, e testemunhas relataram que a vítima havia se envolvido em uma discussão com outras duas mulheres.

Os policiais conseguiram obter o endereço de uma das suspeitas e se dirigiram até o local. Ao chegarem lá, foram recebidos pelo companheiro da suspeita, que afirmou não ter visto a mulher, pois havia chegado em casa poucos minutos antes, vindo do trabalho. Ele também declarou desconhecer qualquer envolvimento dela em uma briga.

Durante as investigações, os policiais foram informados de que a outra suspeita seria enteada da mulher que eles estavam procurando anteriormente. Ao ser encontrada em sua residência, a enteada, após inicialmente negar qualquer participação no incidente, contou que sua madrasta chegou em casa com um ferimento no rosto, alegando ter sido agredida. Nesse momento, a enteada demonstrou solidariedade ao caso e afirmou que “conversariam” com a agressora. Foi então que ela pegou uma faca antes de sair de casa acompanhada da madrasta.