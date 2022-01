Ensaio fotográfico de casamento acaba na lama

O casal de modelos Kamilla e Murat Zhurayev faziam um ensaio de casamento para o fotógrafo Askar Bumaga

Um ensaio fotográfico diferente e inusitado chamou atenção em Almaty, no Cazaquistão. O casal de modelos Kamilla e Murat Zhurayev faziam um ensaio de casamento para o fotógrafo Askar Bumaga. As fotos eram tiradas em uma região montanhosa após uma forte chuva.



Durante a sessão, Murat pegou Kamilla no colo para uma das fotos, mas ao levantar uma perna para uma pose, acabou escorregando e ambos caíram na lama.



Em um olhar superficial, a foto poderia ser excluída do álbum. Mas para o fotógrafo, se tornou algo diferente e especial.

Reprodução/Instagram