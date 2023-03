Engolir sêmen reduz chances de aborto espontâneo, diz estudo

Os pesquisadores da Leiden University Medical Center, na Holanda, afirmam que o sistema imunológico das mulheres grávidas que ingerem o sêmen fica fortalecido

Engolir sêmen do parceiro após o sexo oral oferece menos chances de mulheres sofrerem um aborto espontâneo, indicou um novo estudo publicado no Journal of Reproductive Immunology.

De acordo com os pesquisadores da Leiden University Medical Center, na Holanda, o sêmen oferece maiores chances de o feto se desenvolver de forma saudável.

Um total de 234 mulheres participaram do estudo que foi feito em cima da comparação do histórico sexual e de gestação. Delas, 97 tinham sofrido aborto recorrente, ou seja, três ou mais consecutivos.

Mas por que engolir sêmen pode oferecer esse benefício?



O fluído possui proteínas e hormônio do corpo do homem que podem auxiliar o organismo da mulher a ter mais tolerância a outros males por meio da absorção que acontece no intestino.

“A exposição oral ao sêmen parece influenciar o resultado da gravidez de maneira positiva. Resultados sugerem associação entre quanto menos sexo oral mulheres praticam, maior é a ocorrência de abortos”, diz o estudo.