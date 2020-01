Enfermeiro registra boletim de ocorrência após ser agredido por paciente 

PUBLICIDADE 

Um enfermeiro que trabalha em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (9), após ser agredido por uma paciente.

De acordo com o que ele relatou à polícia, a mulher, de 22 anos, estava se ferindo com a chave de uma motocicleta na recepção da UPA, quando ele resolveu levá-la para dentro da unidade.

Ele contou que deixou a mulher sob os cuidados de outros enfermeiros e, logo depois, tentou encaminhá-la para a sala de emergência.

No trajeto, a mulher teria dado socos e chutes no enfermeiro, além de rasgar as roupas dele. Ela foi contida pelo próprio homem e, em seguida, um médico a atendeu e a medicou.

Após ser medicada e estabilizada, a mulher foi liberada pela equipe médica. O caso ocorreu em Sorriso-MT.