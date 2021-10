Enfermeira é presa com injeção para matar marido

O homem está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de um hospital particular

Na tarde de segunda-feira (25), uma enfermeira de 41 anos foi presa suspeita de tentar matar o marido. O homem está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de um hospital particular, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a tentativa aconteceu quando ela visitava o marido. A mulher foi flagrada por funcionários da unidade com uma seringa contendo um líquido amarelo.

Ela foi contida pela equipe do hospital, que chamou a PM. A mulher foi levada para prestar depoimento na delegacia.

Conforme o delegado, ela é enfermeira e trabalha em outro hospital do município. Em seu depoimento, ela disse que o marido está em estado vegetativo e queria diminuir o sofrimento dele aplicando uma injeção que pegou no hospital onde trabalha.

Não há informações do quadro de saúde do homem e nem a causa da internação. A Polícia Civil informou que vai periciar o conteúdo da injeção e também o sangue do paciente.