Energia acaba em hospital e dois pacientes no respirador morrem no RJ

Na última quinta-feira (7), dois pacientes morreram no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, centro de referência no combate ao coronavírus. As mortes ocorreram por conta de uma repentina suspensão de fornecimento de energia que ocorreu por volta das 13h20 no hospital.

De acordo com funcionários, não houve acionamento automático dos geradores, A prefeitura do Rio de Janeiro nega ter relação com as mortes por conta da suspensão de energia.

Por conta da falta de luz vários pacientes do hospital tiveram paradas cardiorrespiratórias.

A queda da energia durou cerca de cinco minutos, mas, segundo um funcionário do Hospital, faltas de energia são comuns no hospital.

As vítimas do acidente foram Bernardo dos Reis Santos, de 24 anos, que estava na UTI há uma semana e Sheyla Therezinha Ferreira Gomes, de 59 anos, que chegou a ser reanimada, mas não resistiu e morreu.

Profissionais do hospital relataram que pela falta de energia precisaram recorrer ao ambu, reanimador manual, já que os respiradores pararam de funcionar.

No entanto, para utilizar o equipamento é necessário um filtro, que impede a contaminação do profissional. Este filtro está em falta no hospital.

Os sindicatos dos médicos pediu uma sindicância para investigar as mortes.

Alguns servidores do hospital disseram que insumos e até funcionários do Ronaldo Gazolla foram transferidos para o hospital de campanha do Riocentro.

Segundo a light a falta de energia do hospital ocorreu por conta de um tiro que atingiu a linha de abastecimento da unidade.

Leia a nota divulgada pela Light

“A Light informa que registrou uma interrupção por consequência de projétil de bala (tiro) que atingiu a linha que abastece o hospital às 13h20. O fornecimento foi restabelecido às 14h02.

Dentro do plano de priorização do atendimento de emergência da Light a hospitais e clínicas, restabelecemos o fornecimento no prazo mais curto possível.

É importante ressaltar que o hospital tem dupla alimentação. Isso significa que eles recebem energia por dois cabos diferentes. O que foi atingido por bala e o outro que estava íntegro, funcionando normalmente. O hospital possui um equipamento de transferência automática, para em caso de falta de energia, usar a outra linha da Light que estava funcionando normalmente.

Importante ressaltar ainda que em nenhum momento o hospital ficou sem entrega de energia pela Light, mas que por problemas internos o hospital não conseguiu entrar com a energia.”

