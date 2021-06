Empresários e advogado são presos por aliciamento e prostituição de menores

Os presos devem responder por estupro e prostituição de vulneráveis

Na quarta-feira (24), a Polícia Civil do Pará deflagrou a operação “Book Rosa” e prendeu dois empresários e um advogado. Eles são acusados de participação em um esquema de aliciamento e prostituição de adolescentes.

As prisões são resultado do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Os presos devem responder por estupro e prostituição de vulneráveis.

Os presos são Mauro de Souza Davi, o Marola, empresário da área de shows; Eduardo Liebert Arapujo dos Santos, emprésario do ramo de segurança patrimonial e o advogado Antonio Araújo Oliveira. Um quarto envolvido está foragido. Segundo as investigações, era quem aliciava as vítimas.

“Detectamos três alvos que abusavam dessas adolescentes de forma muito corriqueira, então eles estavam sempre incentivando, pedindo para elas levarem outras vítimas, outras meninas, menores, e quanto mais novas, mais dinheiro eles ofereciam”, disse a delegada Carolina Carneiro.

“Essa é a primeira parte da operação, terão outras onde nós vamos identificar outras pessoas, que exploraram sexualmente dessas adolescentes”, afirmou Carolina.

A polícia informou que três adolescentes foram identificadas e encaminhadas para o acolhimento. Outra adolescente citada em depoimentos ainda não foi localizada.