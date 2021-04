Empresário suspeito de comprar bebê por R$ 4 mil será solto

Soltura foi determinada após o juiz considerar que o suspeito tem residência própria e não possui antecedentes criminais

O empresário, de 33 anos, que foi preso sob suspeita de ter comprado um bebê por R$ 4 mil será libertado por determinação da Justiça. De acordo com a polícia, o homem teria negociado o preço com o pai da criança, nas redes sociais. O homem deverá ficar em liberdade provisória durante o andamento das investigações e do processo. O pai da vítima segue foragido.

A soltura foi determinada após o juiz considerar que o suspeito tem residência própria e não possui antecedentes criminais. O empresário mora em São Paulo-SP. Inicialmente, ele foi conduzido para a Delegacia Sede de Praia Grande junto com o companheiro para depor sobre o caso. Posteriormente, a criança foi localizada na Zona Leste de São Paulo.

Em depoimento, o suspeito alegou que conseguiu o contato da mãe do bebê em uma comunidade na internet. O homem disse ainda que teria ajudado a mãe durante a gravidez da criança e que, por sonhar em ser pai, desejava ficar com o bebê após o nascimento. No entanto, o investigado não confirmou se teria pago uma quantia em dinheiro em troca do menino.

As investigações sobre o caso continuam, assim como as buscas pelo pai biológico, Ronaldo Alves de Souza, de 47 anos, suspeito de ter feito a venda. A denúncia foi realizada pela mãe da criança, que acusou o homem de ter vendido o bebê e de ter comedido agressões contra ela.

Após ser localizado, o recém-nascido foi levado para uma casa de acolhimento em Praia Grande e, segundo o Conselho Tutelar, estava bem cuidado e não apresentava sinais de maus-tratos.