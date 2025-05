Empresário é suspeito de tentar matar ex-mulher e enteada com bombons envenenados em Santa Helena de Goiás

Um empresário de 41 anos, morador de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, é investigado por supostamente tentar matar a ex-esposa e a enteada de 11 anos com bombons envenenados.

Segundo o delegado responsável, a ex-companheira do suspeito pediu uma medida protetiva após o fim do relacionamento, no início de 2025, após nove anos de união. No entanto, o empresário descumpriu a ordem judicial e chegou a ser preso em flagrante no dia 8 de abril. No dia seguinte, ele foi solto após audiência de custódia.

A investigação teve um ponto de virada após a filha do casal, de apenas 7 anos, relatar à mãe que, durante uma visita ao estabelecimento do pai, o viu pesquisando na internet sobre como envenenar chocolates. Ainda segundo o depoimento da criança, ela teria presenciado o homem usando uma seringa para injetar uma substância suspeita em dois bombons.

Com medo do que poderia acontecer, a menina teria jogado os doces em um bueiro próximo ao local. Ao saber do ocorrido, a mãe procurou o Conselho Tutelar, que encaminhou o caso para a Polícia Civil.

No sábado (10), os investigadores tentaram localizar os bombons no bueiro, mas não obtiveram sucesso. Durante buscas realizadas na casa e no estabelecimento do suspeito, o celular dele foi apreendido. No aparelho, foram encontradas as pesquisas citadas pela filha, segundo a polícia. Nenhuma seringa ou substância tóxica foi localizada até o momento.

O empresário nega todas as acusações. A Polícia Civil segue com a investigação e aguarda o avanço da perícia digital e de novos depoimentos.

Caso a tentativa de homicídio seja comprovada, ele poderá ser indiciado por tentativa de feminicídio contra duas vítimas, com pena que pode variar de 13 a 53 anos de prisão.