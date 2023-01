Empresário é preso suspeito de passar as mãos nas partes íntimas de funcionárias

As mulheres procuraram a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) por não aturar mais as importunações do homem

Um empresário, de 43 anos, foi preso nesta segunda-feira (23) pelo crime de importunação sexual. Ele é suspeito de passar as mãos nas partes íntimas de quatro funcionárias que trabalharam para ele em sua lanchonete em Anápolis, a 55km de Goiânia.

A delegada Isabella Joy contou que as mulheres procuraram a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) por não aturar mais as importunações do dono.

“Elas informaram que o autor utilizava da sua função de proprietário e sempre passava a mão em suas nádegas, as “encochavam” e fazia “brincadeiras” inadequadas, sendo que essas atitudes eram rotineiras”, esclareceu a delegada.

Uma vítima relatou à polícia que foi queimada pelo homem com uma forma quente e ficou com marcas pelo corpo. Todas as quatro ex-funcionárias relataram constantes humilhações por parte do empresário.

A delegada ressalta que o homem também é alvo de investigação por estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos, inquérito que corre sob sigilo na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis.