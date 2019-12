Empresário é preso suspeito de matar irmão de vereador

PUBLICIDADE 

Um empresário foi preso nesta quinta-feira (26), suspeito de ter matado o irmão do vereador de Olinda. A vítima, Fábio Márcio Couto Lima, foi achada em um matagal parcialmente queimada e com ferimentos na cabeça.

Vital Belfort Campos Filho, de 34 anos, foi preso temporariamente. Ele foi localizado em Olinda e é suspeito de homicídio qualificado.

Segundo a polícia, a vítima emprestava dinheiro a juros e o suspeito estaria devendo uma quantia elevada a ela. Os investigadores apontaram que Vital Belfort, que é dono de um restaurante, estaria sendo pressionado por Fábio a quitar o débito. No dia 13 de novembro, a vítima o encontrou no estabelecimento e, depois, desapareceu.

O corpo de Fábio foi encontrado em Paulista-PB, no dia seguinte ao encontro, parcialmente carbonizado e o veículo dele foi abandonado. No veículo da vítima, a polícia encontrou sangue no porta-malas, o que levou à hipótese de que ela foi transportada no próprio carro até o matagal.

A polícia informou, ainda, que durante o interrogatório, Vital se contradisse diversas vezes. Ele também teria tentado destruir o chip do celular que usava para tentar despistar os policiais.