Empresário é preso suspeito de comprar pacotes de pornografia infantil

A Polícia Civil prendeu em Goiânia um empresário de 37 anos suspeito de comprar pacotes com pornografia infantil, bem como aliciamento de crianças e adolescentes para fazer sexo. A equipe policial cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da empresa e na casa dele, em um condomínio de luxo, onde sua filha de 2 anos estava.

A operação, realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), aconteceu na última terça-feira, 11, para combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

O delegado que investiga o caso, Daniel de Oliveira, informou que o empresário aliciou uma outra pessoa para fornecer pacotes com vídeo e fotos de pornografia infantil, pagos por transferências via PIX e recarga de celular.

“Essa segunda pessoa tem um irmão de 10 anos, que foi estuprado por esse irmão com pedidos desse executivo, que instigava essas práticas e determinava que esse segundo homem marcasse encontros com crianças e adolescentes”, detalhou o delegado.

No entanto, os encontros para prática sexuais com crianças e adolescentes estão sendo investigados, já que, de acordo com o investigador, apesar da troca de mensagens por celular, não há provas de que teriam acontecido.

O nome do suspeito e de sua empresa não foram divulgados.