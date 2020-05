Empresário é preso com arsenal, bandeira nazista e munição de uso restrito

PUBLICIDADE 

Um empresário, de 65 anos, que atua no ramo de equipamentos para construção civil foi preso nessa quarta-feira (27), após as autoridades encontrarem materiais de apologia ao nazismo, além de um arsenal com armas de uso restrito, em seu escritório.

O caso ocorreu em Várzea Paulista-SP. De acordo com a polícia, a abordagem no local foi motivada por uma denúncia de que no local funcionaria uma suposta base de criminosos.

O endereço da denúncia foi alvo de uma apuração. No local, a equipe da polícia flagrou o idoso e várias armas espalhadas pelo imóvel. Ao todo, foram apreendidos um fuzil, três espingardas, quatro revólveres e uma pistola.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma bandeira nazista e fotos de Hitler. O suspeito justificou que era colecionador, mas não tinha registros das armas e das 300 munições espalhadas pelo escritório.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. Ele responderá por porte ilegal de armas e munição de uso restrito, sem direito à fiança.

