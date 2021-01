Empresário é acusado de enganar vítimas e vendar vaga no BBB21

Dionatan Hobs está sendo acusado de enganar pessoas com a falsa promessa de enviá-las ao Big Brother Brasil.

De acordo com uma das supostas vítimas, identificada como Camila, Dionatan a fez perder R$ 20 mil. Na internet, ele ostentava uma vida luxuosa, indo a restaurantes caros, lojas de grife e posando ao lado de carros importados.

“Completei 18 anos e comecei a fazer a inscrição [no BBB]. Aí me falaram do Dionatan Hobs, que ele era um empresário de luxo, que ele era de confiança e que ele colocava os participantes dentro do programa pagando um valor x”, relatou.

Ainda segundo a vítima, o falso empresário teria prometido um encontro entre ela e J.B. Oliveira, o Boninho, diretor do BBB. “[Ele falou] ‘Vou apresentar você e o Boninho. O que você fizer dentro da casa, de errado, o Boninho te tira. Não pensei duas vezes, liguei pra ele e falei: ‘Olha, vou depositar o valor que você me pediu. Logo em seguida, ele me falou como eu tinha que fazer”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de perceber que havia sido enganada, Camila voltou a procurar Dionatan na tentativa de recuperar o valor investido. “Aí eu pedi o meu dinheiro de volta, mandei todos os valores, aí ele me bloqueou”, contou.

Durante a reportagem, Camila mostrou um áudio que teria recebido de outra mulher enganada por Dionatan. “É gente do Brasil inteiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Não é golpe pequeno. Tem outra [menina] que tá desesperada, falou: ‘Eu não tenho mais nada’, parou a vida”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a lista extensa de acusações, Dionatan desapareceu das redes sociais. Apesar disso, no Facebook ainda é possível encontrar uma página identificada com o nome do acusado. Nela, existem fotos antigas, que retratam o estilo de vida luxuoso levado pelo empresário. O Notícias da TV tentou contato com o suposto golpista, por meio de telefone disponibilizado na página, mas não obteve retorno.

Assista a reportagem completa a seguir: