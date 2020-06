Empresário ajuda funcionário haitiano a trazer mulher e filho ao Brasil

PUBLICIDADE

O haitiano Jacquelyn Dorcely ficou três longos anos sem ver a família. No entanto, com a ajuda do empresário Varlei Blanco Junior, ele finalmente conseguiu trazer a mulher e o filho para o Brasil. O momento do reencontro emocionante foi postado nas redes sociais e comoveu internautas de todo o país.

Blanco Junior, conhecido como Juninho, é o empreendedor de uma lavanderia da cidade de Brusque-SC. Ele conta que o amigo haitiano, que trabalha na empresa, sempre falou muito da vontade que tinha de rever a família. Ao saber que Jacquelyn havia reunido uma certa quantia para custear a viagem, Juninho reuniu os funcionários da lavanderia e realizou uma campanha. O restante do valor foi completado pela empresa.

O momento do reencontro foi postado primeiramente no TikTok, onde repercurtiu rapidamente. No dia 9 desse mês, o vídeo foi postado no Instagram. De acordo com Juninho, o haitiano trabalha na empresa há dois anos e atua como abridor de malha. O empresário conta ainda que Jack, como é conhecido, sempre ajuda em outras funções quando necessário.