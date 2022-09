Empresária que desmaiou após levar tapa de policial diz estar traumatizada

Mulher contou que foi agredida porque estava filmando o marido ser preso por desacato e que PM pegou o celular dela para apagar a gravação

A empresária de 35 anos que desmaiou após levar um tapa de um policial militar disse que está traumatizada depois do que aconteceu, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. As imagens mostram um tumulto perto da mulher, que é agredida e cai logo em seguida.

A PM informou que não compactua com tal desvio de conduta, que determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) e que afastou o policial militar da função operacional até o final da apuração.

O caso aconteceu na segunda-feira (19). A mulher explicou que a confusão começou porque o marido dela, que trabalha com a venda de verduras, foi ao Ceasa, no Setor Sul Jamil Miguel, cobrar uma dívida de cerca de R$ 20 mil. O homem falou que subiu na cabine do caminhão do devedor para cobrá-lo.

O casal afirmou que o devedor resolveu chamar a polícia. A mulher disse que foi agredida porque estava filmando o marido ser preso, e que o PM tomou o celular dela para apagar o vídeo.

“Ele [o policial] falou que não era pra mim [sic.] filmar, foi lá e apagou a filmagem. Logo em seguida outro policial veio até mim, me mandou calar a boca, me xingou de vários nomes e falou que, se eu não calasse a boca, que ele ia me dar um tapa na cara”, contou a empresária.

O marido da vítima foi encaminhado à delegacia. Por conta da briga, o homem prestou depoimento e pode responder por desacato.

“Ele não poderia ter feito isso, ainda mais por eu ser mulher. Eu errei em ter falado, mas ele errou muito mais em me dar o tapa”, finalizou a mulher.

A Polícia Civil informou que, como o crime aconteceu com o policial em serviço, o inquérito deve transcorrer na Polícia Militar, por se tratar de um crime militar.