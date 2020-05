Empresa libera carga tombada de caminhão de cerveja para população; assista

PUBLICIDADE 

Parte da carga de um caminhão com cerveja foi tombada na marginal da BR-376, na manhã desta quinta-feira (28). O incidente ocorreu no bairro Planta São Marcos, sentido Santa Catarina, na região metropolitana de Curitiba-PR. Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para conter os moradores. No entanto, após liberação da empresa responsável, a população conseguiu recolher a mercadoria que havia caído no chão.

“Parte dessa carga tombou na marginal da BR e somos acionados para evitar aglomeração, tendo em vista que essa carga que está no chão será liberada pela a empresa. O pessoal está na expectativa, vamos só controlar e evitar que algo aconteça”, relatou o soldado Célio.

A empresa informou que a carga não poderia ser aproveitada e, por isso, determinou a liberação do produto que havia caído no chão. Também foi solicitado que os policiais controlassem a população ao redor do caminhão.