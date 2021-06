Em SC, ponte desaba e ‘engole’ mulher que passava pelo local

No momento do desabamento, dois caminhões que passavam pelo local conseguiram evitar a queda. Um deles parou e outro conseguiu sair

Fernanda Canofre

Porto Alegre, RS

Imagens de câmera de segurança, de pouco mais de um minuto, mostram o momento que uma ponte desaba em um bairro de Brusque (SC) e uma mulher cai logo em seguida. A estrutura da ponte pode ter sido afetada pelas chuvas que atingiram a região na madrugada de quarta-feira (9). O caso ocorreu às 11h10 desta quarta, no bairro Guarani. No momento do desabamento, dois caminhões que passavam pelo local conseguiram evitar a queda. Um deles parou e outro conseguiu sair da ponte pouco antes de ela desabar.

Alguns segundos depois, do momento em que a mulher que caminhava nela, ela desaparece no buraco. Um motoqueiro que trafegava na rua derrapa na pista e consegue parar pouco antes de cair na cratera. Pouco tempo depois, a mulher aparece saindo do buraco aberto pelo desabamento e sai caminhando. O filho dela, Gunter Germano Pilger, conta que a mãe, de 60 anos, está bem, mas ainda abalada psicologicamente. Ela teve ferimentos leves, mas não chegou a ser encaminhada ao hospital.

“Ela machucou a perna e o joelho, porque ela se jogou no chão para não resvalar na ponte”, conta ele. “Não foi oferecido auxílio médico para ela. Ela está um pouco assustada, mas está bem.” Segundo Gunter, a mãe costuma passar pelo local todos os dias para buscar a neta de oito anos na escola, e foi socorrida pelos comerciantes locais que já a conheciam. Ela estava a caminho da escola da neta, no final da manhã, quando a ponte desabou.

Motorista de um dos caminhões que aparecem nas imagens, Robson da Roza, diz que também sofreu um susto. O caminhão dirigido por ele é o veículo que aparece saindo da ponte pouco antes de ela desabar. Ele viu a senhora caindo em seguida. “Eu pensei que ela tinha tropeçado, mas era a ponte que estava caindo. Só atravessei, parei na frente, mas já tinham socorrido ela”, diz ele. ?”Quase caí junto. Foi bem assustador. Acelerei, senão eu cairia com a ponte.”

O caminhão-tanque, diz o motorista, não estava com a capacidade total de carga. Essa não foi a primeira vez que ele passou pelo local que, segundo ele, costuma ter tráfego de carretas carregadas. Segundo informações do jornal O Município, a ponte tem mais de 50 anos de construção e havia passado por uma vistoria em sua estrutura no início da semana. A secretária municipal de Infraestrutura Estratégica, Andrea Volkmann, disse ao jornal de Brusque que a ponte estava sobre estacas, que precisavam ser cobertas, mas estava funcionando normalmente.

A queda da estrutura afetou ainda a rede de água em três bairros, segundo o site da prefeitura. Ainda segundo o poder público municipal, Brusque registrou acumulado de 96.58 mm de chuva. Nesta quinta-feira, o prefeito Ari Vequi decretou situação de emergência nas áreas atingidas pelas chuvas, com registro de 276 pessoas desalojadas, além de danos e prejuízos. O número de ocorrências registradas em decorrência das chuvas subiu para 118 –entre elas, três quedas ou risco de queda de ponte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress