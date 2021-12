Em Santa Maria (DF), carro bate de frente com caminhão

Conforme o motorista do caminhão, o caminhão ficou sem freios depois da colisão e só parou 600 metros após a batida, no sentido São Sebastião

Na tarde de quinta-feira (2), um caminhão com carga completa de GLP colidiu de frente com um carro de passeio na na entrada/trevo da Estação de Rádio da Marinha, em Santa Maria (DF).

De acordo com os bombeiros, o caminhão era conduzido por Erik, de 28 anos, que estava só no veículo. O motorista não apresentava ferimentos e recusou transporte a uma unidade de saúde.

Conforme o motorista do caminhão, o caminhão ficou sem freios depois da colisão e só parou 600 metros após a batida, no sentido São Sebastião.

O carro de passeio era conduzido por Cristina, de 55 anos, que também estava só no veículo. A condutora estava presa as ferragens e foi necessário desencarcerá-la para o transporte. Ela estava consciente, orientada e estável, mas tinha suspeita de trauma no tórax, abdômen e uma possível fratura na perna direita.

Em razão da complexidade das lesões, a vítima inspirava com bastante cuidado, optando o médico pelo transporte aero médico. A mulher foi levada para o Hospital de Base.