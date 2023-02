Em briga motivada por camisa, homem mata o próprio irmão a facadas

O homem confessou que matou o irmão com cerca de 45 facadas durante uma briga por causa de uma camisa

Um homem foi preso e confessou ter matado o irmão a facadas nesta terça-feira (31), no Conjunto Joaquim Leão, no Vergel do Lago, Maceió, na casa em que os dois moravam. A prisão ocorreu na Rua Formosa, no bairro da Ponta Grossa.

Segundo a delegada Luci Mônica, do 9° Distrito Policial, o homem confessou que matou o irmão com cerca de 45 facadas durante uma briga por causa de uma camisa e que já trocavam ameaças e discutiam por outros motivos. A identidade dele não foi divulgada.

“Vinha tendo várias brigas com o irmão, mas que o motivo de fato do acontecimento foi por conta de uma camisa que ficava na geladeira e que o irmão tirou. A camisa era do que matou. Ele deixava a camisa na geladeira, que era a camisa que ele se enxugava. Quando o irmão tirou e jogou no chão, começou uma briga. Através da luta corporal, de porte de uma faca, começou a desferir facadas até a morte do seu próprio irmão”, disse a delegada.

A vítima foi identificada Josenildo Vieira dos Santos, 52 anos.

De acordo com a delegada, os irmãos também brigavam por causa da venda de um imóvel que a vítima não queria permitir.