Elefantes bebem uísque e descansam em fazenda sob quarentena

PUBLICIDADE 

Uma manada de 14 elefantes ocupou uma fazenda em Yunnan (China). Os animais animais estavam a procura de comida e a plantação estava vazia, por causa da quarentena instaurada para combater a pandemia do coronavírus.

Enquanto o grupo invadia os espaços entre as plantações, dois elefantes acharam um barril de 30 litros com uísque feito de milho. Os animais consumiram a bebida e ficaram embriagados. Após consumirem todo o produto, os animais resolveram descansar em um campo de ervas para chá.

Os elefantes possuem certa predileção por bebidas exóticas. Na África do Sul, comenta-se que os paquidermes gostam especialmente dos frutos fermentados da marula e os consomem até ficar intoxicados. Com cerca de 10 litros de álcool, os animais começam a ficar bêbados. Se a bebida for muito forte, essa quantidade diminui.