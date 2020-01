Elefante persegue turista que tentava fazer selfie com ele

PUBLICIDADE 

Um homem que tentava fazer uma selfie com um elefante em uma mata na Índia, acabou sendo perseguido pelo animal nesta semana. O homem estava acompanhado de outras duas pessoas, todas turistas.

Na fuga, o turista caiu aos pés do animal, que chega a atingi-lo com a tromba. Por pouco ele não foi pisado. Com agilidade, o homem conseguiu se levantar e escapar da pisada letal. Ele caiu uma outra vez, mas o elefante já estava indo embora.

Uma manada de 50 elefantes havia deixado as matas atrás de comida. Um deles, entretanto, acabou se aproximando demais de residências, chamando atenção de moradores e turistas.