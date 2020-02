“Ele não gostaria disso”, desabafa maquiador de Gugu

PUBLICIDADE 

O maquiador de Gugu Liberato, Eduardo Sacchiero, se pronunciou, nesta semana, sobre as polêmicas envolvendo o nome do apresentador. Ao UOL, o maquiador, que trabalhou com Gugu por 16 anos, criticou como a imprensa tem tratado a briga judicial vivida entre a família.

“Fico muito triste de abrir a internet todo dia e ver o rumo que foi tomado. Ele não gostaria disso. Ele sempre preservou a imagem. Hoje, a vida dele está mais exposta do que frango assado em padaria. É o termo que estou usando. Ele merecia muito mais respeito dos colegas jornalistas. Há profissionais e há quem use de má-fé”, afirmou.

“Estou falando para você como ser humano. Gugu não merecia e acho que está triste. Desde quando morreu, ele não teve paz. Para quem acredita em vida após a morte, a alma dele não está em paz”, finalizou o maquiador.