É a ciência que diz: crianças puxam inteligência das mães

Desde o nascimento do filho até os seus primeiros anos de desenvolvimento, os pais do pequeno travam uma verdadeira “disputa” para descobrir com quem ele mais se parece fisicamente. Se nem sempre os traços podem ser facilmente identificados, uma coisa é certa: a inteligência, a criança herdou da mãe.

Segundo uma recente pesquisa publicada no Psychology Spot, as pessoas nascem com genes condicionados que funcionam de forma diferente, dependendo se são herdados da mãe ou do pai, e quando se trata de Q.I. (Quociente de Inteligência), os genes são puxados da mãe.

Como os genes de inteligência estão localizados no cromossomo X e as mulheres carregam dois deles, significa que as crianças têm duas vezes mais chances de herdar a sua inteligência da mãe. Além disso, somente o cromossomo X feminino possui impacto no cérebro e só funcionam se forem recebidos da mãe.