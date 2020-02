Durante cirurgia para retirar tumor cerebral, paciente toca violino

PUBLICIDADE 

Em Londres, uma mulher de 53 tocou violino durante sua cirurgia que retirou um tumor cerebral. A história foi postada hoje pelo jornal The Independent. A ideia surgiu da equipe médica de cirurgia. O objetivo era não afetar as regiões do cérebro responsáveis pela coordenação e movimentos delicados da mão da paciente. Dagmar Turner foi diagnosticada com um tumor no lobo frontal, em 2013.

Integrante de uma orquestra sinfônica, Dagmar estava preocupada com a possibilidade de ter que abandonar o violino por causa do problema. Antes da cirurgia, os médicos examinaram por duas horas o cérebro da paciente para apontar quais áreas eram ativadas quando ela tocava o instrumento.

“Conseguimos remover mais de 90% do tumor, incluindo todas as áreas suspeita de atividades agressivas, enquanto mantivemos o pleno funcionamento de sua mão esquerda”, afirmou Keyoumars Ashkan, neurocirurgião e idealizador do show na sala de cirurgia. Depois da abertura de seu crânio, Dagmar foi acordada da anestesia para tocar o instrumento enquanto o tumor era removido.