Durante agressões do namorado, mulher quase tem orelha arrancada

Na noite deste domingo (12), uma mulher, de 32 anos, foi agredida pelo namorado e quase teve sua orelha arrancada com um mordida. O caso aconteceu no bairro Jardim Carapina, na Serra, na Grande Vitória. A auxiliar de serviços gerais relatou que as agressões começaram depois dele ter bebido. O homem foi preso, de acordo com o G1.

“Ele tava com os amigos dele no bar bebendo e, quando ele chegou em casa, eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele começou a dizer que alguém falou que eu tinha traído ele. Ele começou a fazer as agressões. Eu não esperava. Dessa vez não teve nem discussão. Ele me deu muito soco, mordida, apertou meu pescoço”, contou a mulher ao G1.

A vítima contou que o relacionamento com o companheiro durou um ano e meio e que nesse tempo várias brigas aconteceram por ciúmes dele. Porém, a agressão foi a primeira vez.

“Ele me agrediu mais ainda para eu poder parar de gritar. Eu pensei que eu fosse morrer. Em um momento cheguei a ficar tonta, mas se eu desmaiasse, ele iria me matar. Então, eu criei força para continuar me defendendo”, desabafou.

Ela afirmou que conseguiu fugir depois de chutar o agressor. A mulher pediu ajuda aos familiares que acionaram a polícia. “Quando ele percebeu, eu já estava aqui no portão e ele disse que eu podia ir embora. Meu pai estava no portão e eu chamei ele. Quando eu comecei a chorar, a minha mãe veio e eu contei tudo que tinha acontecido e ela e minhas irmãs chamaram a polícia”.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória