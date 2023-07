Dupla morre após fugir da delegacia e entrar em confronto com policiais em SE

Durante a mesma ação policial, duas mulheres também foram presas

Na manhã desta terça-feira (25), dois homens que estavam foragidos desde 2018, após escaparem de uma delegacia em Alagoinhas (BA), foram mortos em confronto com a Polícia Militar em Itabaiana (SE), cidade localizada a uma distância de 236 quilômetros.

Segundo informações da PM, os homens estavam sendo investigados por homicídio e tráfico de drogas. Eles conseguiram fugir da delegacia serrando as grades do teto de uma cela.

Ambos os foragidos tinham mandados de prisão em aberto, e graças à troca de informações entre as polícias de Sergipe e Bahia, suas identidades foram confirmadas. Durante o confronto com a polícia, foram alvejados e, apesar de terem sido socorridos e encaminhados ao hospital, não resistiram aos ferimentos.

Além disso, durante a operação, as equipes policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 40 e outra do mesmo tipo, mas calibre 9 milímetros. As duas mulheres detidas, juntamente com o material apreendido, foram encaminhadas à Delegacia Regional de Itabaiana, onde o caso foi registrado.