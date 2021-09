Dupla é presa por estuprar menina de 12 anos

De acordo com a polícia, a vítima tem 12 anos e sofreu as violações em duas ocasiões

Na terça-feira (21), dois homens foram presos preventivamente por estupro de vulnerável. Os presos tem 33 e 63 anos de idade. O caso aconteceu em Minas Novas (MG).

De acordo com a polícia, a vítima tem 12 anos e sofreu as violações em duas ocasiões. O trabalho investigativo começou após denúncia do Conselho Tutelar, registrada no dia 10 deste mês.

Nesta data, a menina saiu da escola e não mais retornou, sendo localizada somente à noite. Ela contou ao pai que foi abordada pelo homem de 33 anos na estrada que dá acesso à escola e foi obrigada a ter relações sexuais com ele.

A garota contou ainda que isso já havia acontecido outras vezes. Além disso, ela relatou que também teria sido abusada pelo homem de 63 anos, parente distante da família, desde quando ela tinha 8 anos de idade.

Em uma unidade hospitalar, a menina passou por exames que constaram o rompimento do hímen. Os dois investigados foram indiciados e a Justiça autorizou a prisão preventiva deles.