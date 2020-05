Dupla diagnosticada com Covid-19 que sumiu em MS é localizada em SP

PUBLICIDADE 

Dois homens, um de 43 e outro de 45 anos, que foram diagnosticados com coronavírus e deixaram a cidade de Caarapó, no sul de Mato Grosso do Sul, sem comunicar as autoridades de Saúde foram encontrados em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a polícia eles estavam na casa da mulher de um dos homens, como as investigações apontavam.

Os homens estão bem e devem repetir o exame nos próximos dias. Eles devem responder judicialmente por infringir determinações do poder destinada a contenção da epidemia.

A secretaria da cidade informou que no dia 7 de maio agentes de saúde foram a casa dos homens e não encontraram os rapazes. A polícia foi acionada e começou a investigar a situação.

De acordo com a polícia os dois foram para Mato Grosso do Sul para trabalhar em uma obra, foram diagnosticados no dia 4 de maio e teriam voltado para Osasco (SP), onde um deles vive com a mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações preliminares dão conta de que ela também estava com coronavírus.

A Secretaria ainda informou que conseguiu identificar 31 pessoas que tiveram contato com os dois homens e elas estão sendo monitoradas e isolamento domiciliar.